Galatasaray'dan TFF'ye 'stat' isyanı

TFF ve G.Saray arasındaki tartışmalı süreç devam ederken dün Keçiörengücü’yle Türkiye Kupası maçına çıkan Aslan’da yine isyan vardı. Hatırlanacağı üzere TFF, Beşiktaş’ın Ankaragücü maçını zemin bozuk diye Kayseri’ye almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Başakşehir’in Ankaragücü mücadelesinin aynı sebeple Afyonkarahisar’da oynanacağı açıklandı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara’daki Aktepe Stadı’nda Galatasaray’ın maç yapmasında sakınca görmedi.

HESABINI KİM VERECEK!

Artık ceza almak istemeyen yöneticiler, resmi açıklama yerine kendi aralarında, “Madem Ankara’da TFF’nin oynanmasına müsaade ettiği Aktepe gibi bir stat var niye Beşiktaş Kayseri’de oynadı? Başakşehir’in A.Gücü maçı niye Afyon’da? TFF acaba kupayı mı önemsemiyor, yoksa konu G. Saray olunca mı bozuk zemine izin var! Biz üvey evlat mıyız!” diyerek isyan etti.

(Aksam)