Galatasaray, Monaco maçının olduğu Salı günü basın toplantısı düzenleyen ve kulübü hedef alan açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkili.

Sarı-Kırmızılılar, "İnsanlar bizimle konuşurken kuzu gibi karşımızda, kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar" diyen Hacıosmanoğlu'nu protesto etmek için harekete geçti. Cim-Bom, cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor müsabakasına siyah formayla çıkmak için sponsorlarını bilgilendirdi. TFF'ye de bu durumu onaylatmak için gerekli başvurular yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın, siyah renkte tescil edilen formasında bulunan sarı-kırmızı renkler kapatılacak. Yeni tasarımın yapılacağı formanın üzerinde sponsorların da isimleri yer alacak. Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacağı günde federasyon başkanının yaptığı açıklamalardan büyük rahatsızlık duydu.