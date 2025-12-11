Galatasaray, Monaco maçının olduğu Salı günü basın toplantısı düzenleyen ve kulübü hedef alan açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkili.
Galatasaray, Monaco maçının olduğu Salı günü basın toplantısı düzenleyen ve kulübü hedef alan açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkili.
Sarı-Kırmızılılar, "İnsanlar bizimle konuşurken kuzu gibi karşımızda, kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar" diyen Hacıosmanoğlu'nu protesto etmek için harekete geçti. Cim-Bom, cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor müsabakasına siyah formayla çıkmak için sponsorlarını bilgilendirdi. TFF'ye de bu durumu onaylatmak için gerekli başvurular yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın, siyah renkte tescil edilen formasında bulunan sarı-kırmızı renkler kapatılacak. Yeni tasarımın yapılacağı formanın üzerinde sponsorların da isimleri yer alacak. Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacağı günde federasyon başkanının yaptığı açıklamalardan büyük rahatsızlık duydu.