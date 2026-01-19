İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Galatasaray'dan Thiago Almada hamlesi

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'da forma giyen Arjantinli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transferle ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 18:23
Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Thiago Almada'yı transfer listesine dahil ettiği iddia edildi.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Almada'nın, Avrupa'da yeni bir maceraya sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

Galatasaray cephesindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid forması ile 18 resmi maça çıkan Almada, 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon eur

