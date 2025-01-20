Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "En iyi transfer, sessiz yürütülen transfer. Gazeteler, bir sürü isim yazıyor. Onları almadığınız zaman başarısız görünüyorsunuz. Transferle ilgilenen arkadaşlar var, transfer komitesi var. Onlar ellerinden geldiğince en iyi transferleri almaya çalışacaklar. Galatasaray, Türkiye'de çıtayı yükseltti. Rakiplerimiz de bizden görerek kaliteli oyuncular getirmeye başladı. Gelecek olan oyuncular, şimdi olanlardan daha düşük kaliteli olmayacaktır. Daha kaliteli oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Galatasaraylılar merak etmesin, en iyi oyuncular gelecek. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NDAN ÇIKIŞ

Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili de konuşan Niyazi Yelkencioğlu, "Başkanımız şu anda bir operasyon geçirdi. Hastanede kendisi. Bu projenin başında kendisi var, proje ilerliyor. Sermaye artırımı yapıldı. Her şey hazır. Başkanımızın demir gibi dönmesini bekliyoruz. En kısa zamanda açıklayacak." ifadelerini kullandı.