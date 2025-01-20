İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6025
  • EURO
    36,7753
  • ALTIN
    3100.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan transfer açıklaması! ''En iyi oyuncular gelecek''
Spor

Galatasaray'dan transfer açıklaması! ''En iyi oyuncular gelecek''

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Devam eden transfer dönemi hakkında konuşan Niyazi Yelkencioğlu 'Galatasaray, Türkiye'de çıtayı yükseltti. Taraftarlarımız merak etmesin, en iyi oyuncular gelecek. Bu sene şampiyon olacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer açıklaması! ''En iyi oyuncular gelecek''
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "En iyi transfer, sessiz yürütülen transfer. Gazeteler, bir sürü isim yazıyor. Onları almadığınız zaman başarısız görünüyorsunuz. Transferle ilgilenen arkadaşlar var, transfer komitesi var. Onlar ellerinden geldiğince en iyi transferleri almaya çalışacaklar. Galatasaray, Türkiye'de çıtayı yükseltti. Rakiplerimiz de bizden görerek kaliteli oyuncular getirmeye başladı. Gelecek olan oyuncular, şimdi olanlardan daha düşük kaliteli olmayacaktır. Daha kaliteli oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Galatasaraylılar merak etmesin, en iyi oyuncular gelecek. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NDAN ÇIKIŞ

Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili de konuşan Niyazi Yelkencioğlu, "Başkanımız şu anda bir operasyon geçirdi. Hastanede kendisi. Bu projenin başında kendisi var, proje ilerliyor. Sermaye artırımı yapıldı. Her şey hazır. Başkanımızın demir gibi dönmesini bekliyoruz. En kısa zamanda açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.