Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gerçekleşen bir lansmanda transferle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Galatasaray transfer komitesinin Milano'da olduğunu biliyoruz. Galatasaray buradan kaç transferle dönmeyi düşünüyor?" sorusuna Yelkencioğlu, "Bu tabii ki günlük gelişen bir şey, görüşmelere göre gelişen bir şey. Bu nedenle en iyi bilgiyi Futbol A.Ş.'deki arkadaşlar verebilir." cevabını verdi.

Yelkencioğlu, "Rakam verdiğimiz zaman da bir beklenti oluşuyor dolayısıyla şu an öyle bir rakam söylememem." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi, "Gelecek oyuncuların yine sene başında gelen oyuncuların kalitesinde olacağından eminiz. Bu anlamda taraftarlarımız müsterih olsunlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.