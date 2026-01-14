İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1784
  • EURO
    50,3418
  • ALTIN
    6434.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan transfer cevabı! ''Herkes müsterih olsun''
Spor

Galatasaray'dan transfer cevabı! ''Herkes müsterih olsun''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Niyazi Yelkencioğlu transfer için 'Gelecek oyuncuların yine sene başında gelen oyuncuların kalitesinde olacağından eminiz. Bu anlamda taraftarlarımız müsterih olsunlar.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer cevabı! ''Herkes müsterih olsun''
ABONE OL

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gerçekleşen bir lansmanda transferle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Galatasaray transfer komitesinin Milano'da olduğunu biliyoruz. Galatasaray buradan kaç transferle dönmeyi düşünüyor?" sorusuna Yelkencioğlu, "Bu tabii ki günlük gelişen bir şey, görüşmelere göre gelişen bir şey. Bu nedenle en iyi bilgiyi Futbol A.Ş.'deki arkadaşlar verebilir." cevabını verdi.

Yelkencioğlu, "Rakam verdiğimiz zaman da bir beklenti oluşuyor dolayısıyla şu an öyle bir rakam söylememem." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi, "Gelecek oyuncuların yine sene başında gelen oyuncuların kalitesinde olacağından eminiz. Bu anlamda taraftarlarımız müsterih olsunlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.