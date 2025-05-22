Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek yıl direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Galatasaray, transfer çalışmalarını en kısa sürede hallederek hazırlıklara başlamak istiyor. Önceliği Victor Osimhen'e veren Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı golcünün ardından listesindeki diğer isimleri bitirecek. Yönetim, ocak ayında kiralamak istediği Leroy Sane için bir kez daha harekete geçecek. Kontratı biten ve Alman devinin yeni sözleşme önerilerini geri çeviren 29 yaşındaki başarılı oyuncu bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atabilir.

TAKIMDA ARTIK İSTENMİYOR

İngiliz basınına göre; CimBom, Alman yıldıza 7-8 milyon euro seviyelerinde maaş ve bu rakama yakın bir imza parası önerecek. Anlaşmada 7 milyon euroluk da bonusların olduğu iddia edildi. Bayern Münih Yönetimi de yeni sözleşme görüşmelerinde Sane'nin kaçamak davranması nedeniyle oyuncuyu takımda tutmaya sıcak bakmıyor. Alman basınında, Leroy'un 10 milyon euroluk maaş teklifini beğenmediği ve daha yüksek bir rakam önerisi almak için işi yokuşa sürdüğü belirtildi. Birçok spor yazarı, Sane'nin artık takımda kalmaması gerektiğini yazdı. Taraftarların da Alman hücum oyuncusunu istemediği bildirildi.

BOEY GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Alman basınında Galatasaray'ın orta saha takviyesi yapmak istediği ve Leon Goretzka'yı gündemine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de listesinde olan Alman yıldız için Türk takımlarının yarışacağı belirtildi. Bayern Münih ile 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 resmi maçta 2 bin 260 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 5 gol ve 2 asistle katkı verdi. Cim-Bom'un diğer hedefi ise Sacha Boey. Aslan, Bundesliga ekibinin kadrosunda düşünmediği eski sağ bekini alarak o bölgedeki sorununu çözmek istiyor. Sacha Boey da yeniden Galatasaray'da oynamaya istekli.