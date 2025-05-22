İSTANBUL 31°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8334
  • EURO
    44,2181
  • ALTIN
    4159.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan transfer çıkarması! Sane, Goretzka ve Boey harekatı
Spor

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Sane, Goretzka ve Boey harekatı

Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Galatasaray, Leroy Sane için yeniden harekete geçti. Bayern Münih'le yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncuya 7-8 milyon euro maaş ve bonuslu teklif hazırlanıyor. Ayrıca Aslan'ın listesinde 2 yıldız daha var. İşte detaylar...

Akşam22 Mayıs 2025 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer çıkarması! Sane, Goretzka ve Boey harekatı
ABONE OL

Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek yıl direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Galatasaray, transfer çalışmalarını en kısa sürede hallederek hazırlıklara başlamak istiyor. Önceliği Victor Osimhen'e veren Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı golcünün ardından listesindeki diğer isimleri bitirecek. Yönetim, ocak ayında kiralamak istediği Leroy Sane için bir kez daha harekete geçecek. Kontratı biten ve Alman devinin yeni sözleşme önerilerini geri çeviren 29 yaşındaki başarılı oyuncu bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atabilir.

TAKIMDA ARTIK İSTENMİYOR

İngiliz basınına göre; CimBom, Alman yıldıza 7-8 milyon euro seviyelerinde maaş ve bu rakama yakın bir imza parası önerecek. Anlaşmada 7 milyon euroluk da bonusların olduğu iddia edildi. Bayern Münih Yönetimi de yeni sözleşme görüşmelerinde Sane'nin kaçamak davranması nedeniyle oyuncuyu takımda tutmaya sıcak bakmıyor. Alman basınında, Leroy'un 10 milyon euroluk maaş teklifini beğenmediği ve daha yüksek bir rakam önerisi almak için işi yokuşa sürdüğü belirtildi. Birçok spor yazarı, Sane'nin artık takımda kalmaması gerektiğini yazdı. Taraftarların da Alman hücum oyuncusunu istemediği bildirildi.

BOEY GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Alman basınında Galatasaray'ın orta saha takviyesi yapmak istediği ve Leon Goretzka'yı gündemine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de listesinde olan Alman yıldız için Türk takımlarının yarışacağı belirtildi. Bayern Münih ile 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 resmi maçta 2 bin 260 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 5 gol ve 2 asistle katkı verdi. Cim-Bom'un diğer hedefi ise Sacha Boey. Aslan, Bundesliga ekibinin kadrosunda düşünmediği eski sağ bekini alarak o bölgedeki sorununu çözmek istiyor. Sacha Boey da yeniden Galatasaray'da oynamaya istekli.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.