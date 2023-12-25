Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Juan Musso.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Atalata'da forma giyen Arjantinli kaleci Juan Musso'yu Muslera'nın yerine geçebilecek ideal isimlerden biri olarak görüyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Haberde; Galatasaray'ın kısa süre içinde Musso transferi için görüşmelere başlayacağı ifade edilirken, Musso için "Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera'nın yerine geçmek çok büyük bir sorumluluk" ifadeleri kullanıldı.

JUAN MUSSO KİMDİR?

Atalanta ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso, bu sezon Atalanta ile çıktığı 15 resmi maçta 16 gol yerken 7 maçta kalesini gole kapattı.