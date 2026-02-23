İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Juventus'un yıldızı yeniden gündemde

Galatasaray, yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Yönetimin yeniden gündemine giren isim ise Teun Koopmeiners oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Juventus'un yıldızı yeniden gündemde
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus deplasmanına konuk olacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki takım arasındaki maç sahadaki mücadele kadar transfer için de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY YİNE PEŞİNDE

Galatasaray, devre arası transfer döneminde gündeme gelen ve İstanbul'da 5-2 biten ilk maçta Juventus'un iki golünü atan Teun Koopmeiners ile yeniden ilgileniyor.

Koopmeiners'ın uluslararası arenada gösterdiği performansın ardından Galatasaray'ın 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu için yeniden bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

TEKLİFLER DİNLENECEK

Koopmeiners, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemiş ve Juventus'ta kalmıştı. Juventus'un, yaz transfer dönemindeki düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Juventus forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Koopmeiners, 2 gol attı.

