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  • Galatasaray'dan transfer hamlesi! Matias Soule için Roma ile irtibata geçildi
Spor

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Matias Soule için Roma ile irtibata geçildi

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip Roma'da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule'nin durumunu sordu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 01:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Matias Soule için Roma ile irtibata geçildi
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

MATIAS SOULE HAMLESİ

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule ile ilgileniyor.

Habere göre; Galatasaray, Roma kulübünün temsilcileri ve oyuncu tarafı ile irtibata geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

ROMA SEZON BAŞINDA ALDI

Roma'nın sezon başında 25.6 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer ettiği Soule, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Bu sezon Roma'da 12 lig maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydedebildi.

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