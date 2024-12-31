İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3617
  • EURO
    36,8107
  • ALTIN
    2964.42
  • BIST100
    9889.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan transferde dev hamle! Hedef Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk
Spor

Galatasaray'dan transferde dev hamle! Hedef Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk

Ara transfer döneminde takıma nokta atışı transferler yapmak isteyen Galatasaray dümeni son olarak İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Akşam31 Aralık 2024 Salı 09:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Hedef Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk
ABONE OL

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlar'ın ünlü gazetelerinden biri olan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Cim-Bom'un, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. 33 yaşındaki Hollandalı savunmacı, bu sezon İngiliz ekibi Liverpool'da 23 müsabakada forma şansı buldu.

DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Savunmada yaptığı katkıyla dikkat çeken Virgil van Dijk, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Hollandalı savunmacı, takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro. Van Dijk, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız'a karşı da forma giymiş ve Barış Alper Yılmaz karşısında bir hayli zorlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.