Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlar'ın ünlü gazetelerinden biri olan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Cim-Bom'un, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. 33 yaşındaki Hollandalı savunmacı, bu sezon İngiliz ekibi Liverpool'da 23 müsabakada forma şansı buldu.

DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Savunmada yaptığı katkıyla dikkat çeken Virgil van Dijk, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Hollandalı savunmacı, takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro. Van Dijk, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız'a karşı da forma giymiş ve Barış Alper Yılmaz karşısında bir hayli zorlanmıştı.