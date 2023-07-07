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Spor

Galatasaray'dan Turgay Şeren paylaşımı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane kalecisi Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında andı.

7 Temmuz 2023 Cuma 15:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Turgay Şeren paylaşımı
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Galatasaray resmi sitesinden Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında andı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray'ımızın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi, 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının 7. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

Mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında vefat eden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere de yer verildi.

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