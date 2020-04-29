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Spor

Galatasaray'dan Ümit Davala ve Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Ayrılıkla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor' dedi.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:43
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi. DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

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