Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların 61. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dakikalar 61'i gösterirken Galatasaray, Leroy Sane ile skoru 3-0'a getirdi. Ancak maçın hakemi Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.

Bir süre pozisyonu izleyen Kolak, ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, pozisyonun ardından bir paylaşım yaptı. Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.