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Spor

Galatasaray'dan VAR tepkisi: Akıl almaz karar

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Galatasaray Yönetici İbrahim Hatipoğlu, iptal edilen gol nedeniyle tepki gösterdi.

16 Ağustos 2024 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Galatasaray'dan VAR tepkisi: Akıl almaz karar
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ve Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım, 45. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, 59. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal oldu.

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu VAR'da görev alan Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi.

VAR TEPKİSİ

"Sezon başı maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış, kadrolar yeni kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Kendi takımımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarımızı kutluyorum, muhteşemlerdi. Konyaspor da çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı, iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık. Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta VAR'dan bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz (EN: Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız."

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