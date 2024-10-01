İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2152
  • EURO
    37,9153
  • ALTIN
    2928.51
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu! Galatasaray resmen açıkladı
Spor

Victor Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu! Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

1 Ekim 2024 Salı 18:37 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu! Galatasaray resmen açıkladı
ABONE OL

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.