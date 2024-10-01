Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."
Sağlık Raporu | Victor Osimhen— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 1, 2024
�� https://t.co/9qvqC0ckFe pic.twitter.com/zvZM52wQqf
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.