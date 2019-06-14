Galatasaray, transfer hamleleri yapmak için Younes Belhanda ve Diagne’ye gelen tekliflerin resmileşmesini bekliyor. Belhanda ve Diagne’nin satıştan 25 milyon euroluk bir rakam bekleyen Sarı-Kırmızılılar, iki yıldızı listeye aldı. Cim-Bom’un listesindeki ilk isim F.Bahçe’nin de gündeminde olan Hatem Ben Arfa... Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Fransız oyuncuyla yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken, G.Saray cephesi kendilerinden haber beklemesini istedi. Ben Arfa’nın Şampiyonlar Ligi faktöründen ötürü Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak bakıyor.

MENAJERi iLE TEMASA GEÇiRiLDi

Mbaye Diagne’yi de iyi bir teklif gelmesi halinde satacak olan Galatasaray’da forvet için sürpriz bir aday ortaya çıktı. Senegalli forveti 15 milyon euro bonservisle satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’den ayrılan Danny Welbeck’i listeye ekledi. Daha önce de gündeme gelen İngiliz oyuncu, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçip bilgi istedi. Uygun bir yıllık ücret ve imza parasının kabul edilmesi halinde Danny Welbeck’in Galatasaray formayı giymesi bekleniyor.

JUAN MATA TAKiP EDiLiYOR

Belhanda’nın gitmesi halinde gündemde olan bir diğer isim ise Manchester United’la yollarını ayıran Juan Mata... Şu an boşta olan İspanyol yıldızı transfer ederek tüm dünyada adından söz ettirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın önündeki en büyük engel ise imza parası ve yıllık ücret konusu. Şampiyonlar Ligi’ne katılımı bu transfer için avantaj olarak gören başkan Cengiz ve kurmayları, yıldız ismin durumunu yakından takip edecek. Kısacası Sarı-Kırmızılılar bu transfer döneminde iki dünya yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor.

(Akşam)