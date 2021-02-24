24 Şubat 2021 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:10

Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ligde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Diagne çıktığı 5 karşılaşmada takımına 1 gol 1 de asist katkısında bulundu.

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne için 1.4 milyon Pound kiralama bedeli ödenmişti.

"BONSERVİSİ ALINMALI"



West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips, Diagne için değerlendirmelerde bulundu.

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, 'Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı.

Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım." diye konuştu.