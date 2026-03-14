Galatasaray'dan Yaşlılar Haftası'na özel seremoni

Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, futbolcuların yanında sahaya çıktı.
İLBER ORTAYLI ANILDI
Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı andı.
Ortaylı'nın fotoğrafı stattaki LED ekranlara yansıtılırken taziye mesajı anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ortaylı'yı alkışladı.