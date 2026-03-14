Spor

Galatasaray'dan Yaşlılar Haftası'na özel seremoni

Galatasaray, “Yaşlılar Haftası” kapsamında Galatasaraylılar Yurdu'ndan gelen misafirleri maç öncesi seremoniye çıkardı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, futbolcuların yanında sahaya çıktı.

İLBER ORTAYLI ANILDI

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı andı.

Ortaylı'nın fotoğrafı stattaki LED ekranlara yansıtılırken taziye mesajı anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ortaylı'yı alkışladı.

