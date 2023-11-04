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Spor

Galatasaray'dan yeni rekor!

Bu akşam oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftası geride kalırken topladığı 31 puanla kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Galatasaray'dan yeni rekor!
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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.

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