Kaleci transferinde Avrupa'nın önemli isimleriyle temas kuran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yabancı kontenjanına takılmamak için Uğurcan Çakır'a yöneldi. Djordje Petrovic, Emiliano Martinez ve Ter Stegen ile ilgilenen Cim-Bom, bu ismin yerli olmasında karar kıldı. AKŞAM, Galatasaray'ın önde gelen yöneticilerinden kaleci transferiyle ilgili bilgi aldı. Cim-Bom'un kaleci takviyesiyle ilgili süreç şu şekilde; Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, liste dışında değil. Ter Stegen'in maliyeti çok yüksek ve bu nedenle zor görünüyor. Barcelona'da yıllık 12 milyon euro garanti ücret alan Alman eldiven, takımıyla sorun yaşasa da Türkiye'ye gelmesi zor.

MARTİNEZ VE TER STEGEN ZOR

A.Villa'dan ayrılması beklenen Emiliano Martinez'in de aynı şekilde maliyeti fazla. Uğurcan Çakır hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de Galatasaray Yönetimi'nin onayladığı bir isim. Ancak burada Trabzonspor'un inadı kırılması gerekiyor. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki eldivenini yurt içinde başka bir takıma satmak istemiyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması halinde transferin yüksek ihtimalle tamamlanması bekleniyor. Kalenin yerli bir oyuncuya bırakılması da Galatasaray'ın, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elini rahatlatacak. UEFA, 25 kişilik listeye 8 tane yerli oyuncu yazılmasını istiyor.

UEFA'NIN KURALI BU ŞEKİLDE

UEFA'nın bu kuralına göre; kulüpler en fazla 25 oyuncu bildirebiliyor ve bu listenin içinde en az iki kalecinin yer alması gerekiyor. Ancak UEFA, yerli futbolcu gelişiminin teşviki için en az 8 oyuncunun 'yerel yetişmiş' olmasını şart koşuyor. Burada ise iki kriter var: En az 4 futbolcu kulüp altyapısında yetişmiş olmalı. Bu oyuncuların, 15 ile 21 yaşları arasında en az 3 yıl boyunca kulübün altyapısında forma giymiş olması gerekiyor. Kalan 4 oyuncu ise yine 15-21 yaş aralığında, aynı ülkenin başka bir kulübünde en az 3 yıl oynamış olmalı. Eğer bir takım bu kuralları sağlayamazsa, yerel yetişmiş oyuncu sayısı kadar toplam oyuncu sayısında kısıntıya gidiliyor.