Temmuz ayının başında transfer çalışmalarına hız vermesi beklenen Galatasaray, listesine iki yerli futbolcu aldı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Çaykur Rizespor'un Taha Şahin için en az 2 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Alanyaspor ise Ümit Akdağ için kapıyı daha yüksek bir bedelden açıyor.

Alanyaspor'un Ümit Akdağ için pazarlıklara en az 6 milyon eurodan başlaması bekleniyor. Singo ya da Sallai ile yolların ayrılması durumunda Taha Şahin transferi olası gözüküyor.

Yabancı bir stoper transfer edilmemesi durumunda ise Ümit Akdağ'ın tercih edilebileceği, bunun sebebi olarak da Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girebilecek olması gösterildi.