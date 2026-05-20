Galatasaray, transfer döneminde santrafor rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor. Osimhen ile yola devam edecek olan sarı kırmızılılar, Icardi ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda bu bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Yerli isimlere yönelen sarı kırmızılıların hedefindeki ilk ismin Bertuğ Yıldırım olduğu ifade edildi.

Yönetimin, RAMS Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferini takas artı bir miktar para karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın, maliyeti düşürme adına takasta kullanmak için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi.

Teklif edilebilecek isimlerden biri, ligin ikinci devresini Rams Başakşehir'de kiralık geçiren Kazımcan Karataş.

Takas için teklif edilecek diğer isimse Ahmed Kutucu.

Bu sezon Rams Başakşehir ile çıkış yakalayan Bertuğ Yıldırım, 22 maçta 7 gol 3 asist üretti.

23 yaşındaki futbolcunun, turuncu lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.