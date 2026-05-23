4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar için, La Gazetta Dello Sport'tan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, Khephren Thuram için ilk temaslarını gerçekleştirirken transfer sürecinin Juventus'un sezonu hangi Avrupa kupasında tamamlayacağına bağlı olarak şekillenebileceği belirtildi.

Serie A devinin gelecek sezon UEFA Champions League yerine UEFA Avrupa Ligi'nde yer alması halinde ekonomik dengeler nedeniyle bazı önemli oyuncularla yollarını ayırabileceği ifade edildi. Bu doğrultuda Fransız oyuncunun da satış ihtimali bulunan isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

İtalyan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Galatasaray'ın Fransız orta saha için 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, fizik gücü ve iki yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken oyuncuyu orta saha yapılanmasının merkezine yerleştirmek istediği aktarıldı.

2024 yılında Nice'ten Juventus'a transfer olan Thuram, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline gelirken Premier Lig ekiplerinin de radarına girdi. Öte yandan İngiliz kulüpleri Aston Villa ve Newcastle United'ın, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile de ilgilendiği öne sürüldü.