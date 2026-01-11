Turkcell Süper Kupa finalinde alınan derbi yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Fenerbahçe karşısında sergilenen etkisiz futbol sonrası eleştirilerin odağına giren sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için yeniden transfer hamlesine hazırlanırken gözünü daha önce de gündeme gelen yıldız orta saha Fabian Ruiz'e çevirdi.

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar 2 sezon önce ilgilendiği Fabian Ruiz için yeniden devreye girdi.

Luis Enrique ile performansı yükselen ve takımın önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek. Fransız ekibi, yaşından dolayı Ruiz'e yeni kontrat önermeyecek.

Cadena SER'de yer alan habere göre sezon sonu özel maddenin devreye girmesiyle Fabian Ruiz'i transfer etmek isteyen takım 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol orta sahayı ikna etmesi durumunda kadrosuna katabilecek. Galatasaray yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katarak takımı güçlendirmek istiyor.