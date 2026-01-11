İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1395
  • EURO
    50,2416
  • ALTIN
    6252.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan yıldız transfer atağı: Derbi sonrası düğmeye basıldı
Spor

Galatasaray'dan yıldız transfer atağı: Derbi sonrası düğmeye basıldı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında alınan yenilginin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, orta sahayı güçlendirmek için önemli bir yıldız ismi yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 23:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan yıldız transfer atağı: Derbi sonrası düğmeye basıldı
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa finalinde alınan derbi yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Fenerbahçe karşısında sergilenen etkisiz futbol sonrası eleştirilerin odağına giren sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için yeniden transfer hamlesine hazırlanırken gözünü daha önce de gündeme gelen yıldız orta saha Fabian Ruiz'e çevirdi.

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar 2 sezon önce ilgilendiği Fabian Ruiz için yeniden devreye girdi.

Luis Enrique ile performansı yükselen ve takımın önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek. Fransız ekibi, yaşından dolayı Ruiz'e yeni kontrat önermeyecek.

Cadena SER'de yer alan habere göre sezon sonu özel maddenin devreye girmesiyle Fabian Ruiz'i transfer etmek isteyen takım 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol orta sahayı ikna etmesi durumunda kadrosuna katabilecek. Galatasaray yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katarak takımı güçlendirmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.