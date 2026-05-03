Spor

Galatasaray'dan yıldız transfer hamlesi! Kararı İspanyol devi belirleyecek

Galatasaray, Bernardo Silva için yüksek bütçeli bir teklif sundu. Yıldız oyuncunun önceliği Barcelona olurken, sarı-kırmızılılar süreci yakından takip ediyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ3 Mayıs 2026 Pazar 20:00
Manchester City'deki uzun serüveninin sonuna yaklaşan Bernardo Silva, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girerken, karar sürecinde Barcelona faktörü belirleyici olabilir.

GALATASARAY'DAN CAZİP TEKLİF

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız için oldukça cazip bir teklif hazırladı. Sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'ya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme sunduğu belirtilirken, Bernardo Silva'nın ise şu aşamada yalnızca tek bir kulüpten gelecek haberi beklediği ifade edildi.

BARCELONA FORMASI GİYMEK İSTİYOR

Sempre Barca'nın aktardığı bilgilere göre, kariyerine en üst seviyede devam etmek isteyen Bernardo Silva'nın önceliği Barcelona forması giymek. Haberde, yıldız oyuncunun kararını büyük ölçüde netleştirdiği ancak sportif direktör Deco'nun, menajer Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede ek süre istemesi nedeniyle sürecin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.

BARCELONA İLE ANLAŞAMAZSA...

İspanyol basınına göre Bernardo Silva'nın Barcelona ile anlaşamaması halinde Galatasaray en güçlü adaylardan biri konumunda. Sarı-kırmızılılar süreci yakından izlerken, yıldız oyuncunun önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu ve Suudi kulüplerine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

