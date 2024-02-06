Galatasaray'ın bir süredir İngiltere Premier Ligi'nden bir 10 numarayla görüştüğü ifade ediliyordu. Ada medyasına göre bu isim, Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen... Daha önce de Galatasaray'ın radarına takılan 31 yaşındaki futbolcunun, Sarı Kırmızılı kulübe bu kez çok daha yakın olduğu belirtiliyor.

DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

İngiliz gazetelerinde yer alan son haberlere göre Galatasaray, tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu sıralarda Manchester United'la kontrat detaylarını görüşüyor. Son pürüzler de giderilirse transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

TEK PÜRÜZ VAR

İki kulüp arasındaki tek pürüzün, kiralık kontrattaki satın alma opsiyonuyla ilgili olduğu belirtiliyor. Galatasaray, ara transfer dönemindeki birkaç girişimde daha aynı sebeplerle olumsuz sonuç elde etmişti. Türkiye'de transferin kapanmasına sayılı günler kala önceliği sol bek takviyesine veren Galatasaray'ın, bir de fırsat transferi kovaladığı biliniyordu.

OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ GİBİ

Teknik direktör Okan Buruk da 1 kişilik yabancı kontenjanını önemli bir yıldızla doldurmak istediklerini dile getirmişti. Eriksen'in hem 10 hem de 8 numarada görev yapabilmesi, yüksek tekniği ve tecrübesiyle tam da Buruk'un kadrosunda görmeyi arzuladığı oyunculardan biri olduğu belirtiliyor.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Eriksen, 2013 yılında Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon, 2020'de İnter'e 27 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. 2022'de Manchester United'a bedelsiz gelen yıldız futbolcunun şu anki Transfermarkt değeri 13 milyon euro...