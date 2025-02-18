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Spor

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek açıklaması!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 16:37 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek açıklaması!
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in sarı-kırmızılılardan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.

Yusuf Akçiçek'in geleceğin yıldızı olarak lanse edildiğini söyleyen Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi" dedi.

Florya'nın denetlenmesinin şart olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" ifadelerini kullandı.

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