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Spor

Galatasaray'dan Yusuf Demir bombası

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.

DHA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
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Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon avro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon avroya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

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