Galatasaray'dan Yusuf Demir için ceza ödemesi!

Galatasaray'ın Yusuf Demir'in transferi için Rapid Wien'e yaptığı ödemelerde gecikme yaşadığı, Avusturya ekibinden gelen uyarı sonrası taksitten daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

AVUSTURYA'DA GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Avusturya'da gündem oldu.

FAZLA FORMA BULAMADI

Kurier'de yer alan haberde, 20 yaşındaki futbolcunun geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı hatırlatıldı.

YENİ BİR ŞANSI OLABİLİR

Ancak TFF'nin yabancı oyuncular konusunda aldığı mavi kart kararı sonrası genç oyuncunun Galatasaray'da yeni bir şansının olabileceği vurgulandı.

G.SARAY ÖDEMEYİ GECİKTİRDİ

Kurier ayrıca, Galatasaray'ın Yusuf Demir için ödediği taksitlerde gecikme yaşandığını öne sürdü.

AVUSTURYA'DAN G.SARAY'A MESAJ

Bu gecikmenin ardından Rapid Wien'in, ödemenin yapılması gerektiğini yoksa Avrupa'dan men edilebileceğini Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.

100B€ FAZLA ÖDEME

Galatasaray'ın, Rapid Wien'e transfer taksitiyle birlikte 100 bin euro da ceza ödediği iddia edildi.

GALATASARAY NE KADAR ÖDÜYOR?

Galatasaray, geçen sezon Yusuf Demir için KAP'a yaptığı açıklamada, genç oyuncu için 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu. Taksite göre Rapid Wien'e 1.2 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılılar, cezayla birlikte Avusturya temsilcisine 1.3 milyon euro ödeme yapmış oldu.

6 MAÇTA ŞANS BULDU

Yusuf Demir, Galatasaray'da geçen sezon 6 maçta süre buldu.