27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
  ''Galatasaray'ı aşağı çekme mücadelesi...'' Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
Spor

''Galatasaray'ı aşağı çekme mücadelesi...'' Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, 'Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor.' ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2025 Perşembe 19:02
''Galatasaray'ı aşağı çekme mücadelesi...'' Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSİYAD Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Özbek, kulübün son yıllardaki yükselişinin bazı rakipleri rahatsız ettiğini ifade ederek sert açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I AŞAĞI ÇEKME MÜCADELESİ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın hedef alınan bir kulüp haline geldiğini belirterek, "Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE SIMSIKI BAĞLANMAMIZA BAĞLI"

Kulübün büyümesinin ve başarıların, camia içindeki birlik ve dayanışmaya bağlı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı. Galatasaray Başkanı olarak bu iklimin devam etmesine ve nice başarılara hep beraber ulaşmamızı diliyorum" sözleriyle, sarı-kırmızılı taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
