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Spor

Ryan Donk'tan Beşiktaş derbisinde büyük fedakarlık

Beşiktaş derbisinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve maçta oynaması zor görünen Ryan Donk'un fedakarca davrandığı ve takımını yalnız bırakmadığı ortaya çıktı.

18 Mart 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:59
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Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ayağında ağrılar hisseden Donk'un kadrodan çıkarılması ve yerine Ahmet Çalık'ın maça başlaması düşünülüyordu. Soyunma odasına gidip gözden kaybolan Hollandalı oyuncu, seramoniye yetişti ve takımıyla birlikte sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun sahaya çıkmak için iğne yaptırdığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu, maç sırasında da zaman zaman ayağında ağrılar hissetti ama oyundan çıkmayı kesinlikle düşünmedi. Donk'un derbide gösterdiği bu azim ve fedakârlık büyük takdir topladı.

TERİM TEBRİK ETTİ

Beşiktaş karşısında da sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çeken Donk'un görevden kaçmaması ve ağrılarına rağmen sergilediği performans, teknik direktör Fatih Terim'i de sevindirdi. Tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonra oyuncusuna özel olarak teşekkür etti. Hollandalı futbolcu, bu fedakârlığı ve performansı ile birlikte teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

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