İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9706
  • EURO
    50,5173
  • ALTIN
    6012.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray'ı yeni yılın ilk ayında yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. İşte sarı kırmızılıları bekleyen yoğun fikstür...

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
ABONE OL

Sarı kırmızlılar, Ocak ayında 4 farklı kulvarda kritik mücadeleler oynayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk olarak 5 Ocak'ta Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray bu maçı kazanırsa, 10 Ocak'ta final maçına çıkacak.

Sarı kırmızılılar 13 Ocak'ta ise Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci karşılaşmasında Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak.

Okan Buruk'un ekibi, 17 Ocak'ta da ligin ikinci devresindeki ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

21 Ocak'ta Galatasaray'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefi için önemli bir karşılaşma bekliyor. Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i Rams Park'ta ağırlayacak.

Galatasaray, 24 Ocak'ta ligde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, bu maçtan 4 gün sonra ise zorlu bir deplasmana gidecek.

Okan Buruk'un ekibi, Devler Ligi'nde 28 Ocak'ta Manchester City'ye konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.