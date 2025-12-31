Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Sarı kırmızlılar, Ocak ayında 4 farklı kulvarda kritik mücadeleler oynayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk olarak 5 Ocak'ta Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray bu maçı kazanırsa, 10 Ocak'ta final maçına çıkacak.

Sarı kırmızılılar 13 Ocak'ta ise Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci karşılaşmasında Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak.

Okan Buruk'un ekibi, 17 Ocak'ta da ligin ikinci devresindeki ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

21 Ocak'ta Galatasaray'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefi için önemli bir karşılaşma bekliyor. Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i Rams Park'ta ağırlayacak.

Galatasaray, 24 Ocak'ta ligde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, bu maçtan 4 gün sonra ise zorlu bir deplasmana gidecek.

Okan Buruk'un ekibi, Devler Ligi'nde 28 Ocak'ta Manchester City'ye konuk olacak.