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  • Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Flaş iddia Feghouli Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Spor

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Flaş iddia Feghouli Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı ve Feghouli'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:00 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:02
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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin alacakları sebebiyle sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya verdiği yazıldı.

Cezayir basınından El Moudjahid'in haberine göre Nisan ayından bu yana alacakları tahsil edemeyen Feghouli'nin kulübe tanıdığı sürenin dolmasının ardından FIFA'ya başvurduğu iddia edildi. Haberde, Nisan ayının sonunda alacakları için Başkana maaş indirimini kabul etmediği bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

Galatasaray yönetiminin ise Cezayirli oyuncuya bu şartlar altında dilediği kulübe gidebileceği yönünde izin verdiği söylendi. Bu süreçte ise Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın 4,5 milyon euro'luk teklif yaptığını ancak kabul edilmediği iddia edilerek bir çok Arap kulübünün yanı sıra Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı belirtildi.

İddialara göre Feghouli'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

Feghouli'ye Arap kulüpleri ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Fiorentina, Sampdoria ve Genoa'nın da talip olduğu söylentileri El Moudjahid'in haberinde yazıldı.

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