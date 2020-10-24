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Spor

Belhanda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Devre arası kontrat uzatma isteği kabul görmeyen Belhanda yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:18
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Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldı.

Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon euroya imza atacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda, yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.

Sabah

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