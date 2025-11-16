İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket! Rodrygo'dan sürpriz hamle
Spor

Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket! Rodrygo'dan sürpriz hamle

Real Madrid forması giyen başarılı futbolcu Rodrygo, yaptığı hamleyle Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilya-Senegal maçının ardından Ismail Jakobs ile forma değiştiren oyuncu Galatasaraylı futbolcuyu sosyal medyadan takip etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket! Rodrygo'dan sürpriz hamle
ABONE OL

Brezilya ile Senegal hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı.

FORMA DEĞİŞTİRDİ, TAKİP

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Senegal'den Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo, daha sonra ise Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

YORUMLAR BAŞLADI

Rodrygo'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

GERİ PLANA DÜŞTÜ

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon geri plana düştü.

Real Madrid'de bu sezon daha çok hamle oyuncusu olan Rodrygo, 13 maçta 359 dakika süre buldu. Rodrygo, bu maçlarda 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.