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  • Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera'dan 7 yıl sonra bir ilk
Spor

Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera'dan 7 yıl sonra bir ilk

Fernando Muslera, Galatasaray'ın 36. haftada Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maça damga vurdu. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, 7 yıl sonra ilk kez en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

7 Mayıs 2022 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
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Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.

Muslera, bu istatistikle 2014-2015'ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı

FERNANDO MUSLERA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 12 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Fernando Muslera, 34 resmi maçta forma giydi. Kalesinde 40 gole engel olamayan Muslera, 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

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