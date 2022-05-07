Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.

Muslera, bu istatistikle 2014-2015'ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı

FERNANDO MUSLERA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 12 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Fernando Muslera, 34 resmi maçta forma giydi. Kalesinde 40 gole engel olamayan Muslera, 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.