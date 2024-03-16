Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun planlarını da yapmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım son olarak Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Milli oyuncu ile yaz transfer dönemi için görüşme yapan sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur, prensipte anlaşma sağladı.

SEÇİM TRANSFERİ BEKLETİYOR

Bununla birlikte Galatasaray'daki yönetim belirsizliği Yusuf Yazıcı'nın transferinin de sekteye uğramasına sebep olabilir.

Sarı kırmızılılarda yönetim ıslak imzayı seçim sonrasına bırakmak istiyor. Dursun Özbek'in yeniden seçimi kazanması halinde Yusuf Yazıcı ile resmi imzalar atılacak.

G.SARAY'I KORKUTAN TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın prensipte anlaştığı oyuncu ile İtalya'nın dev kulübünün ilgilendiği belirtildi.

Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Milli oyuncunun önceliği sarı kırmızılılar olsa da önemli tekliflerin aklını çelebileceği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

27 yaşındaki 10 numara 2019 yılında 18.50 milyon euroya Lille'in yolunu tutmuştu. 2022'de yarım sezon CSKA Moskova'ya, 22-23 sezonunda ise Trabzonspor'a kiralanan Yusuf, bu sezon Lille etkili bir performans ortaya koydu.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle toplamda 36 maça çıktı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.