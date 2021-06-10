10 Haziran 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:36

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

SELÇUK İNAN ÇALIŞTIRACAK

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

2. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Sarı kırmızılı takımın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilginin ise daha sonra paylaşılacağı belirtildi.