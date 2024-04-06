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Spor

Galatasaray'ı sevindiren haber İngiltere'den geldi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kenny Tete için sevindiren haber geldi. Fulham ile anlaşma sağlayamayan oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

6 Nisan 2024 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Galatasaray'ı sevindiren haber İngiltere'den geldi
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Bir yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray istediği yıldızdan sevindiren haber geldi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'ın istediği, Kenny Tete sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Haberin detaylarında Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hollandalı sağ bek, takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylendi.

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham ile 18 resmi maça çıkan Kenny Tete bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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