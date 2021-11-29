star.com.tr 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 00:03

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Miguel Crespo, tepkileri çığ gibi büyüdü. Sarı-lacivertlilerde derbide attığı gol ile yıldızlaşan ve son maçlarda başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'nun bugüne kadar çok az ilk 11'de şans bulması eleştirilerin odağı haline geldi.

MIGUEL CRESPO, DERBİDE GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maçta 1 puan alarak gittiği Galatasaray deplasmanında çok önemli bir galibiyet almıştı. Derbide 3 puanı getiren isim, sonradan oyuna girip uzatmalarda harika bir gol atan Miguel Crespo olmuştu.

MIGUEL CRESPO, SADECE 3 KEZ İLK 11'E GİREBİLDİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma ile 11 maçın kadrosunda yer alırken, bu maçların yalnızca 7'sinde forma şansı buldu. Crespo, şans bulduğu 7 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı.

İşte Miguel Crespo tepkilerinden bazıları: