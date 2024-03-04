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Spor

Galatasaray'ı yıldızlarından derbi için büyük fedakarlık

Galatasaray'da başta Kaan Ayhan olmak üzere Barış Alper Yılmaz sakatlıklarına rağmen Beşiktaş derbisinde takımı yalnız bırakmadı ve sahada yerlerini aldılar.

4 Mart 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Galatasaray'ı yıldızlarından derbi için büyük fedakarlık
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Galatasaray'da bazı isimler Beşiktaş maçında sahaya sakat sakat çıktı.

KAAN KAPSAMLI TEDAVİSİNİ YAZA BIRAKTI

Uzun süredir sakatlığı bulunan, kapsamlı bir tedavi olması gereken ancak bunu yaz aylarına bırakan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlıktan sonra sakat sakat oynayan, bileğindeki sakatlığı henüz tam iyileşmeyen Icardi de ağrılarla oynadı.

AĞRILARA RAĞMEN TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Yürümekte zorlanan ve ağrıları nedeniyle antrenmanlarda da yüzde 100 performans sergilemekte zorlanan Arjantinli golcünün dışında Barış Alper Yılmaz'ın da Dolmabahçe'de sakat sakat forma giydiği ortaya çıktı.

MR'I ÇEKİLECEK

Sağ ayak bileğinde ağrı bulunan ve maç öncesinde iğne olmayı düşünen milli futbolcu, ağrılarına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Müsabaka içinde kısa bir süre seken ancak oyuna devam eden 23 yaşındaki futbolcunun Omar Colley'in müdahalesi sonrasında sol dizinde ağrı oluştuğu ve MR'ının çekileceği öğrenildi.

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