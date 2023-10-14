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  • Galatasaray'ın 100. yıl özel forması 1 saate tükendi!
Spor

Galatasaray'ın 100. yıl özel forması 1 saate tükendi!

Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yıla özel olarak çıkardığı formanın internet stokları 1 saat içinde tükendi. Mağazalardaki formalara da büyük ilgi var. Taraftar serinin devamını istiyor.

Fanatik14 Ekim 2023 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 100. yıl özel forması 1 saate tükendi!
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Taraftarların heyecanla beklediği, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yenilenen Galatasaray'ın 1923'te giydiği çubuklu formalar dün itibarıyla satışa sunuldu.

İlgi o kadar büyüktü ve formalar o kadar çok beğenildi ki internet üzerindeki satışlar sadece 1 saat içerisinde bitti.

GSStore mağazalarında satılan formalara da taraftarın yoğun talebi var. Sarı-Kırmızılılar, özellikle internet üzerinde satışların yeniden başlamasını bekliyor.

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

2599 TL'ye satılan ve Galatasaray'ın bu sezonki 3. alternatifi olan formalarla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü."

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