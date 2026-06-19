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  • Galatasaray'ın 2 yıldızına sürpriz talip! Cimbom'un beklentisi 20 milyon euro
Spor

Galatasaray'ın 2 yıldızına sürpriz talip! Cimbom'un beklentisi 20 milyon euro

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Galatasaraylı Roland Sallai ve Victor Nelsson'a talip oldu. Ada temsilcisinin ilgilendiği iki oyuncu için sarı-kırmızılılar, toplam 20 milyon euroluk bonservis geliri hedefliyor.

TRT Spor19 Haziran 2026 Cuma 14:27 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 2 yıldızına sürpriz talip! Cimbom'un beklentisi 20 milyon euro
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Galatasaraylı Roland Sallai ve Victor Nelsson, Hull City'nin gündeminde... Premier Lig'in yeni ekibi, sezona kadrosunu güçlendirerek girmeyi hedefliyor.

Hull City, bu doğrultuda Galatasaray'dan bu iki ismi transfer listesine ekledi.

Yönetim, yeni sezonda kadroda düşündüğü Roland Sallai'yi ancak beklenen teklif gelirse satacak.

Sarı kırmızılıların Macar futbolcu için beklentisi en az 15 milyon avro. Tecrübeli sağ bek ile Fulham da yakından ilgileniyor.

Sergej Jakirovic'in ekibinin ilgilendiği bir diğer isim de Victor Nelsson. Yeni sezonda takımda kesinlikle düşünülmeyen Danimarkalı futbolcuya İtalya'dan Udinese ve Monza kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

Yönetimin 27 yaşındaki stoper için beklentisinin en az 5 milyon avro olduğu öğrenildi.

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