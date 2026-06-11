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Spor

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Romanya'da kutlandı

Romanya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte sarı-kırmızılı takımın 26. şampiyonluğu kutlandı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 01:48 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Romanya'da kutlandı
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Romanya'da düzenlenen etkinlikte Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu kutlandı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlama programına yaklaşık 300 taraftar katıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül ve sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu'nun yanı sıra Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi ve Rumen teknik direktör Razvan Lucescu da katıldı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ali Rıza Koska'nın konuşması ve plaket takdimiyle başlayan programda, hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu da anıldı.

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