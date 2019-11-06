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Galatasaray'ın 3 milyon Euro'ya alamadığı Erling Haaland için istenilen bonservis bedeli 100 milyon Euro!

Galatasaray'ın 2018 yazında transferi için Molde'nin kapısını çaldığı Erling Haland 100 milyon euro oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en iyi forveti olarak gösterilen ve dün gece Napoli’ye attığı golle tarihe geçen 19 yaşındaki futbolcu Erling Haland için Salzburg’un 100 milyon Euro fiyat belirlediği ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO'YDU 100 MİLYON EURO OLDU

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 7 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Norveçli yıldız hemen hemen 1 yılda fiyatını 20 kat artıran Haland için Juventus ve Manchester United’ın devreye girdiği öğrenilirken, genç yıldızın Ole Gunnar Solskajer faktörüyle ManU’ya daha yakın olduğu bildirildi. Salzburg formasıyla ligde ve Avusturya Kupası’nda 13 maçta görev alan Erling Haland 16 gol atmayı başarırken, 1,94’lük dev forvetin gelecek 10 yıla damga vuracak oyuncuların başında gösterilmesi futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yıl Ümit Davala'nın çok beğendiği ve Molde'ye 3 milyon euro teklif edilen Haland için 'taksit ödemesini' kabul etmeyen Norveç kulübü, oyuncuyu 5 milyon euro'ya Salzburg'a satmıştı.

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