Galatasaray'ın 3 yıldızı Sivasspor maçında olmayabilir

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 16. haftası için aldığı erteleme kararı Galatasaray'a yaramadı.
Galatasaray'da Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu gibi isimler ertelenen Sivasspor maçında forma giyemeyebilir.
AFRİKA KUPASI BAŞLIYOR
Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak'ta başlayacak. Galatasaray'da Zaha, Ziyech ve Bakambu'nun turnuvada yer alması bekleniyor. 3 oyuncu, Afrika Kupası'na katılırsa, 10 Ocak'ta oynanacak maçta Sivasspor'a karşı sahada yer alamayacak.
Öte yandan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ise cezasını Sivasspor karşısında çekecekti. Deneyimli eldiven, bu maçın ertelenmesiyle birlikte cezasını Fatih Karagümrük maçında tamamlayacak.