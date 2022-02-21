Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:38

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz 3. dakikada Victor Nellson'un golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'nin penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 70. dakikada hakem Arda Kardeşler'in VAR'da izlediği pozisyonun ardından ikinci kez penaltı kazanan Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golüyle 2-1 öne geçti. Galatasaray, 83 ve 90+9. dakikada VAR'da izlendikten sonra kazandığı penaltılarda Bafetibi Gomis'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu.

Hakem Arda Kardeşler, 4 penaltı kararı verirken, bir penaltı kararını da VAR'da izledikten sonra iptal etti.