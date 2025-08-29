İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1507
  • EURO
    48,0444
  • ALTIN
    4509.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın 7. Fildişili futbolcusu Wilfried Singo
Spor

Galatasaray'ın 7. Fildişili futbolcusu Wilfried Singo

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, Galatasaray'ın tarihindeki 7. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 7. Fildişili futbolcusu Wilfried Singo
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 galibiyet serisiyle başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Monaco forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu renklerine bağladı. Bu transferle beraber Singo, Cimbom'un 7. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier forma giymişti.

Sarı-kırmızılılarda top koşturmuş yabancı oyuncuların ülkelerine göre dağılımında ilk sırada 25 futbolcuyla Brezilyalılar bulunuyor. Sambacıları 16 oyuncuyla Yugoslavya, 15 futbolcuyla da Romanya izledi.

Bugüne kadar 211 yabancı futbolcunun görev aldığı Galatasaray'da bu sayı Wilfried Singo ile 212'ye çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.