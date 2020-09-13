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Spor

Galatasaray'ın 7 milyon euroluk teklifine Celta Vigo'dan ret!

Galatasaray, Okay Yokuşlu için toplamda 7 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Celta Vigo, milli futbolcuyu kiralamaya yanaşmadı.

13 Eylül 2020 Pazar 09:44 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 09:44
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Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı Badou Ndiaye transferinden vazgeçen Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların olumlu tepkileri üzerine de Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı. Pazartesi günü girişimlere başlayan Galatasaray, 1 milyon euro kiralık+6 milyon euro satın alma opsiyonlu son teklifini sundu. Okay'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirleyen Celta Vigo cephesi, "İlk 11'de kullanacağımız bir oyuncuyu kiralık göndermeyiz" cevabını verdi. 

26 yaşındaki oyuncu dün de Celta Vigo'nun Eibar maçında ilk 11'de sahadaydı.

Sabah

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