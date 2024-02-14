Galatasaray'ın aklı Rafa Silva'da kaldı

Galatasaray, devre arasında temasa geçtiği Benfica forması giyen Rafa Silva'nın transferini rafa kaldırmadı.

SEZON SONUNDA YENİ HAMLE

Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu için yaz transfer döneminde bir kez daha harekete geçmeyi planlıyor.

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli futbolcu ile İtalya'dan Inter ve Lazio da ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, Benfica'da bu sezon 35 maçta 14 gol - 12 asistlik performans gösterdi.

8 yıldır Benfica forması giyen 30 yaşındaki 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.